2022/09/25 | 13:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررَ اتحادُ كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم إقامةَ قرعة خليجي ٢٥ بتأريخ (٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢) في البصرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة خليجي 25 في البصرة المركز الخبري الوطني.

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