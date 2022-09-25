مدفعية الجيش الإيراني تقصف شمال العراق

2022/09/25 | 13:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاودت مدفعية الجيش الإيراني، صباح اليوم الأحد، قصف ناحية سيدكان التابعة لإدارة منطقة “سوران” المستقلة شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مدير الناحية إحسان جلبي ان “القصف حصل في نفس القرية التي تعرضت للقصف يوم أمس السبت لكن هذه المرة كانت قريبة من المنازل “.

واضاف انه “لغاية الآن لم يسفر القصف عن خسائر بشرية”.

وكان مدير الناحية قد صرح، بأن “القصف الذي شنته المدفعية الإيرانية يوم أمس استهدف منطقة (بريزين وهورني) في سيدكان ولم يؤد لخسائر بالأرواح”.

وتبنى الحرس الثوري الإيراني، امس، قصف مواقع في منطقة سوران المستقلة بإقليم كوردستان.

ونقلت قناة العالم الايرانية عن الحرس الثوري قوله، إنه “استهدف مقرات المجموعات الارهابية شمال العراق بالمدفعية عقب محاولتها ادخال اسلحة للمدن الحدودية واثارة الشغب في إيران”.

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