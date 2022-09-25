بذكرى الاستفتاء .. مسعود بارزاني ينشر أبيات من شعر “أبو القاسم الشابي”

2022/09/25 | 13:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، يوم الأحد، تغريدة تضمن أبيات من أشعار “أبو القاسم الشابي”، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة على اجراء إقليم كوردستان استفتاء الإستقلال.

ونشر بارزاني هذه الأبيات في تغريدته:

إِذا الشَّعْبُ يوماً أرادَ الحياةَ

فلا بُدَّ أنْ يَسْتَجيبَ القدرْ

ولا بُدَّ للَّيْلِ أنْ ينجلي

ولا بُدَّ للقيدِ أن يَنْكَسِرْ

ومن لا يحبُّ صُعودَ الجبالِ

يَعِشْ أبَدَ الدَّهرِ بَيْنَ الحُفَرْ

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