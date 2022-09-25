المنتخب العراقي يستعد للقاء سوريا

2022/09/25 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل المنتخب العراقي الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة المنتخب السوري مساء الاثنين، على ملعب عمان الدولي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة الرباعية في الأردن.وقال مدرب اللياقة البدنية، إسماعيل سليم: إن الجانب البدني في تصاعد مستمر، حيث كانت المسافة المقطوعة لثلاثة لاعبين في مباراة منتخب سلطنة عمان الأولى أكثر من عشرة كيلومترات في دقائق المباراة التسعين، وثلاثة آخرين قطعوا مسافة أكثر من تسعة كيلومترات.من جهته، أكد مدرب المنتخب العراقي، راضي شنيشل، أن المشاركة في مباريات «الفيفا دي» وفق نظام البطولة الرباعية في الأردن كانت مفيدة، وسيعمل على إشراك بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الأولى من أجل منح الفرصة للجميع، ومنهم عباس محمد وريوان أمين.واعتبر أن أداء بعض اللاعبين في مواجهة المنتخب العُماني كان جيداً بالرغم من شعوره أن لديهم الكثير ليقدموا مستويات أفضل.

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