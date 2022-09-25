الولايات المتحدة.. ولاية اريزونا تحظر الإجهاض والبيت الأبيض يستنكر

2022/09/25 | 13:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستتطلب إزالة تلك العقبة أغلبية بسيطة.

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