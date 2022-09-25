2022/09/25 | 13:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفادت تقارير رياضية بأن نادي برشلونة الإسباني لا يزال ينشد عودة...

ظهرت المقالة برشلونة يجهز خطة لعودة ميسي ويطرح مغريات كثيرة أولاً على المسلة.

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