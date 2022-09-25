ريم.. ريادة الأعمال التي فتحت صفحة جديدة في حياة شابة إماراتية

2022/09/25 | 13:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن لديها أي فكرة حول ريادة الأعمال، فهذا المجال جديد بالنسبة لها، إلا أن حب ريم المصبح للاستكشاف والابتكار جعلها تتجه إلى ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، وحلمها التركيز على هذا المجال، وإتقانه، لتكون رائدة في بلدها الإمارات.هذه قصة ريم.

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