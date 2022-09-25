انحراف ’صهريج’ يتسبب بقطع سريع الدورة ببغداد وتصادم عدد كبير من العجلات (صورة)

2022/09/25 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مراسلنا، اليوم الاحد، بتصادم عدد كبير من السيارات نتيجة انحراف ناقلة عن مسارها، ما ادى الى انقطاع سريع الدورة، في بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، "انقطاع سريع الدورة جنوبي بغداد بسبب انحراف ناقلة وقود عن مسارها".

مشيرا الى أن انحراف الناقة "أدى الى تصادم عدد كبير من السيارات".

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