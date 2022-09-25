اعتقال مطلوبين بينهم متهمين بترويج المخدرات وحيازة الأسلحة في بغداد

2022/09/25 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على عدد من المطلوبين قضائياً، بينهم متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة وحيازة الأسلحة غير المرخصة في بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "المفارز المشتركة ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على 30 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة واخرين بترويج وتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة الى ضبط بندقية نوع (M16) و(13) مسدس مع اعتدة مختلفة الانواع".واضافت انه "تم ضبط كمية من مادتي (الكريستال) والحبوب المخدرة واجهزة للتعاطي، كما تم ضبط 116عجلة مخالفة للضوابط والقوانين المعمول بها"، مشيرة الى انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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