عبداللهيان: امريكا بعثت رسالة لإيران بأن لديهم حسن النية من أجل التوصل إلى اتفاق نووي

2022/09/25 | 14:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن “الأمريكيين بعثوا رسالة لإيران خلال الأيام الأخيرة بأن لديهم حسن النية من أجل التوصل إلى اتفاق”، بخصوص المفاوضات النووية.وفي تصريحات صحفية، قال حسين أمير عبد اللهيان: “أكدنا لهم (للأمريكيين) أن … Readmore

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