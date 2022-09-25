قرارات مجلس القضاء الأعلى

2022/09/25 | 14:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الحادية عشر المنعقدة في الساعة الثامنة من صباح يوم الاحد الموافق 25 /9 /2022 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلاله:

1.



اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف.

2.



قرر المجلس اجابة طلب نقابة الصحفيين بتشكيل محاكم نشر في مركز محاكم الاستئناف تختص بالنظر بالشكاوى الخاصة بالصحفيين المتعلقة بأعمالهم الصحفية والتأكيد على الاعمام السابق بخصوص اشعار نقابة الصحفيين بأي شكوى تقدم بحق الصحفيين.

3.



قرر المجلس تشكيل لجنة مركزية في مجلس القضاء الاعلى للاشراف على بناء وترميم المحاكم لتكون شكلاً ومضموناً بالمستوى اللائق بمكانة القضاء.





4.



قرر المجلس تنظيم ورش عمل في كل منطقة استئنافية بحضور ممثل عن وزارة الموارد المائية لمناقشة حالات التخريب والتجاوزات على منشأت الموارد المائية وايجاد الحلول المناسبة لها.

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