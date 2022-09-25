هجوم روسي جديد على أوكرانيا بمسيرات إيرانية

2022/09/25 | 14:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أوكرانيا، الأحد، أن مدينة أوديسا الساحلية، جنوبي تعرضت ليلا لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع، بعد يومين من هجوم روسي بطائرة مسيّرة مماثلة أدى إلى مقتل مدنيين اثنين.

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