القضاء يقرر تشكيل محاكم نشر تختص بالنظر في شكاوى الصحفيين

2022/09/25 | 14:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، تشكيل محاكم نشر تختص بالنظر في شكاوى الصحفيين.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته ايرث نيوز، أن “المجلس عقد جلسته الحادية عشر في الساعة الثامنة من صباح يوم الاحد الموافق 25 /9 /2022 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان”.وأضاف البيان أن “المجلس اقر خلال عقد […]

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