يضمّ سترة صدام حسين وبندقية أسامة بن لادن..

2022/09/25 | 14:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" -أمس السبت- عن متحفها بعد تجديده، ويضم معروضات لافتة منها متعلقات تخص الرئيس العراقي السابق صدام حسين وزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

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