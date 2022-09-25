بسبب ارتفاع أسعار النفط.. ارتفاع احتياطيات البنك المركزي العراقي

2022/09/25 | 14:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساهم صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري في تعزيز إيرادات العراق.فقد ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى منذ نحو عقدين.

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