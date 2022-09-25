التعليم تصدر توجيها بشأن نتائج امتحانات الدور الثاني وحفلات التخرج

2022/09/25 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الأحد، الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بعدد من الإجراءات المتعلقة بنتائج امتحانات الدور الثاني وتهيئة البيئة الجامعية وأقسامها الداخلية لاستقبال الطلبة وتنظيم حفلات التخرج.وأكد عبد الصاحب، وفقاً لبيان اوردته الوزارة، وتلقته (بغداد اليوم) على "العمل بالتوقيتات المنصوص عليها في التقويم الجامعي للعام الدراسي 2022/2021 والعام الدراسي المرتقب 2023/2022 ومراعاة الآتي:- تقويم نتائج امتحانات الدور الثاني على وفق رؤية موضوعية تحقق أهداف العملية التعليمية التي يعد الطالب واحدا من أركانها المهمة.

- تكثيف الإجراءات واستكمال مسارات الشروع والتنفيذ لخطط الجامعات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023/2022 الذي سينطلق في 2022/10/2 والتزام توقيتات وبرامج التدريس وتهيئة البيئة الجامعية وأقسامها الداخلية لاستقبال الطلبة".واضاف: "تنظيم برامج حفلات التخرج في هذا الموسم الجامعي من خلال الآتي:

أولا: عدم تأثيرها على البيئة العلمية وقاعاتها ومختبراتها.

ثانيا: اقتصار برامج حفلات التخرج على الحضور الجامعي الرسمي والكلمات المركزية لرئيس الجامعة والطالب الأول فضلا عن ترديد القسم وتكريم الأوائل.

ثالثا: الإفادة من يوم السبت للاحتفال الرسمي وتحديد سقف زمني معلوم داخل المواقع المؤشرة من اللجان المختصة وتأمينها ومراعاة خصوصية الحرم الجامعي وتجسيد اسم دورة التخرج (بالعلم تبنى الأوطان)".

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