2022/09/25 | 15:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرات F16 تقصف وكرًا لداعش بداخله إرهابيين اثنين في بحيرة حمرين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات F16 تقصف وكرًا لداعش بداخله إرهابيين اثنين في بحيرة حمرين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات F16 تقصف وكرًا لداعش بداخله إرهابيين اثنين في بحيرة حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).