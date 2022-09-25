ثنائي كندي يوثقان بعدسة كاميرتهما قوس قزح ضخم يخترق شلالات نياغرا

2022/09/25 | 15:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط المياه المنهمرة لشلالات نياغرا، رأى الثنائي الهندي، راشمي وكريشنا راو، قوس قزح ضخم، يمتد عبر مئات من الأمتار.

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