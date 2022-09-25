2022/09/25 | 15:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

ظهرت المقالة الخبير النفطي صلاح الموسوي يكشف تداعيات توقف محطة التحميل بالبصرة أولاً على المسلة.

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