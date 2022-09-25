عمليات بغداد توعز بتكثيف الجهد الاستخباري في محيط العـاصمة

2022/09/25 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداوعزت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، بتكثيف الجهد الاستخباري في محيط العـاصمة.وذكر المكتب الإعلامي للقيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قائد عمليات بغداد، أحمد سليم، ترأس اليوم الاحد الموافق 25 أيلول مؤتمراً امنياً في مقر قيادة العمليات حضره قادة المقرات المتقدمة لعمليات بغداد/الكرخ والرصافة وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة".واضاف ان "المؤتمر عرض فيه الخطط الأمنية الخاصة بتعزيز الامن والاستقرار في مختلف مناطق العاصمة بغداد".واكـد سليم، وفقاً للبيان، على "ضرورة تكثيف الجـهود الاستخبارية فــي محيط العـاصمة ضمن منـاطق (حزام بغداد الأمني) بعد العملية الأمنية النوعية التي نفذتها قطعاتنا يوم امس والتي قتل خلالها إرهابيين اثنين كانا يرومان استهداف تجمعات المواطنين الأبرياء في احدى مناطق بغداد".واعلنت خلية الإعلام الأمني، امس السبت، عن استشهاد مقاتل وإصابة ضابط بعملية قضاء الطارمية الأخيرة في بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تتابع الجهات المختصة في قطعاتنا الأمنية العناصر الإرهابية المنهزمة في مختلف قواطع المسؤولية، وبعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة عمليات بغداد من رصد تحركات إرهابيين ضمن البساتين الكثيفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة".واضافت ان " القوة شرعت بمحاصرة المكان واشتبكت مع العناصر الإرهابية، حيث تمكنت من قتل إرهابيين إثنين احدهما كان يرتدي حزام ناسف"، لافتة الى ان "هذه العملية اسفرت عن استشهاد مقاتل وإصابة ضابط".

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