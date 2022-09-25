الكاظمي يصل بغداد قادماً من نيويورك

2022/09/25 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، الى العاصمة بغداد قادما من نيويورك.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (بغداد اليوم)، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل إلى بغداد قادماً من نيويورك بعد المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وكان الكاظمي قد اعلن خلال كلمته امام الجمعية، أنه سيدعو الى جولة حوار ثالثة بين الكتل السياسية بعد عودته الى بغداد من اجل مناقشة الانسداد السياسي والتوصل الى حلول.

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