مجلس القضاء يصدر 4 قرارات جديدة ‏بينها تشكيل محاكم نشر تختص بالنظر بالشكاوى الصحفيين

2022/09/25 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد،

جلسته الحادية عشر برئاسة رئيس محكمة

التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان.

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن المجلس

قرر ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء

العام وانتداب

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