بمشاركة باحثين عرب واجانب من (15) دولة..اختتام فعاليات المؤنمر العلمي الدولي السادس لزيارة الاربعين في كربلاء

2022/09/25 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت امس السبت فعاليات المؤتمر

العلمي الدولي السادس لزيارة لزيارة

الاربعين المباركة ، الذي اقامه مركز

كربلاء للدراسات والبحوث في العتبة

الحسينية المقدسة واستمر ليومين.

واختتمت الجلسة الختامية للمؤت

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