2022/09/25 | 15:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عاد الى بغداد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الاحد، بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يعود إلى بغداد بعد المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة المركز الخبري الوطني.

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