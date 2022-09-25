روسيا تسلح قوات التعبئة ببنادق صدئة ودبابات من الحقبة السوفيتية

2022/09/25 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع بدء توافد مقاتلين جدد من الجيش الروسي إلى أوكرانيا بعد قرار التعبئة الصادر الأربعاء الماضي من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رصدت مواقع أوكرانية عن مفاجآت صادمة عن العتاد الحربي الذي يتسلح به المحاربين الروس.

وقالت مصادر أوكرانية، إن قوات التعبئة الجزئية الواصلة مؤخراً إلى أوكرانيا، لتعزيز جبهات القتال الروسية في خاركيف وإيزوم وخيرسون، وغيرها من المناطق التي يتراجع فيها الجيش الروسي، تحمل أسلحة متهالكة وصدئة، بعضها يعود إلى الحقبة السوفيتية، وفقاً لما ذكره موقع “نيوزويك” أمس السبت.

ونشر مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني أنطون غيراشينكو، مقطع فيديو على تويتر يُظهر جنوداً روس يحملون بنادق كلاشينكوف صدئة، ومتهالكة.

وقال غيراشينكو معلقاً على الفيديو “يُمنح الجنود الروس الوافدون إلى أوكرانيا بنادق صدئة، وحقائب بلاستيكية ودروعاً خفيفة”.

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