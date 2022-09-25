2022/09/25 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن قلقها بشأن تزايد عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر طريق البلقان والبحر المتوسط.

وقالت فيزر لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد “يقلقني” قدوم عدد متزايد من الأشخاص إلى أوروبا عبر هذه الطرق.

وتابعت الوزيرة أنه تم تمديد المراقبة على الحدود مع النمسا، وستعزز الشرطة الاتحادية مراقبتها على الحدود التشيكية، “لأنه من الواضح أننا مسؤولون سويا عن وقف الدخول غير الشرعي، كي يمكننا مساعدة الأشخاص الذين بحاجة ملحة لدعمنا”.

ومن جانبه قال ألكسندر دوبرينت، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا بالبرلمان الألماني “بوندستاغ” لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” أيضاً إنه يتوقع أن “تقدم فيزر مبدأ ملموساً للإسراع من قطع طرق العبور والعمل مع الاتحاد الأوروبي على تحسين حماية الحدود الخارجية”.

وأشارت فيزر إلى التحديات الناتجة عن قدوم أشخاص هربوا من أوكرانيا إلى ألمانيا، وقالت: “كلما طالت مدة الحرب، زادت صعوبة توفير أماكن إعاشة جيدة لكثير من الأشخاص ورعايتهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قلق ألماني من تزايد أعداد اللاجئين في أوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قلق ألماني من تزايد أعداد اللاجئين في أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).