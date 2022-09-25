بعد توقف الغاز الروسي.. هل ينقذ الخليج ألمانيا من الشتاء القارص؟

2022/09/25 | 16:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعيا منه لتجنب أزمة قبل شتاء قارص في برلين، يسعى المستشار الألماني، أولاف شولتس، لتأمين صفقات توريد الطاقة من دول الخليج من خلال زيارته للسعودية والإمارات وقطر تباعا.

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