2022/09/25 | 16:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cl5cXnUgz2Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناشدة عبر السومرية : قرارات تشعل قلب المواطن) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مناشدة عبر السومرية : قرارات تشعل قلب المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).