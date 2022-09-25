السيد رشيد الحسيني خلال مشاركته في مؤتمر الاربعين بكربلاء :نحن يأمس الحاجة لمواجهة الحرب الناعمة

2022/09/25 | 16:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السيد رشيد الحسيني اننا الان بأمس

الحاجة لمؤتمرات مثل مؤتمر الاربعين

الدولي السادس لمواجهة التحديات

الكبيرة التي تستهدف العائلة والمجتمع

والشباب خصوصا لاننا نعيش تلك التحديات

المرتبطة بالحرب الناع

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