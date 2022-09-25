توجه حكومي لتحويل بيانات القطاع الصحي الورقية إلى الكترونية

2022/09/25 | 16:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن التوجه لتحويل بيانات القطاع الصحي الورقية إلى الكترونية.

وقالت الوزارة في بيان، ان “وزير الصحة هاني موسى العقابي استقبل، اليوم، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق احمد زويتن وفريق من خبراء المنظمة، بحضور الوكيل الاداري لوزارة توفيق وليد وعدد من المدراء العامين والمسؤولين في الوزارة اليوم الاحد الموافق 25 أيلول 2022 في مقر الوزارة”.

واضافت انه “تم خلال الاجتماع بحث تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الجانبين ومناقشة تحويل بيانات القطاع الصحي الورقية في العراق الى الكترونية عبر اطلاق برنامج نموذجي حول اعداد المستشفيات والملاكات العاملة في القطاع الصحي والامراض والذي يمكن اصحاب القرار من اتخاذ القرارات التي تسهم الارتقاء بالواقع الصحي”.

واشاد وزير الصحة “بجهود منظمة الصحة العالمية في دعم وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا والامراض الانتقالية وتطبيق البرامج الصحية الخاصة المتعلقة بصحة المجتمع وتعزيز تقديم الخدمات الطبية والوقائية للمواطنين”.

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