2022/09/25 | 16:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يكافح رجال الإطفاء في باريس حريقا اندلع اليوم بمستودع في سوق منتجات ضخمة تزود العاصمة الفرنسية والمنطقة المحيطة بها بالكثير من طعامها الطازج وتعد الأكبر من نوعها في العالم.وأظهرت لقطات تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق في أكبر سوق عالمي في باريس..



فيديو المركز الخبري الوطني.

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