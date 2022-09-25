سوق العراق للأوراق المالية يعلن مؤشرات التداول الاسبوعية

2022/09/25 | 16:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول أسهما بقيمة مالية بلغت أكثر من 8 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.وقال السوق في تقرير اطلع عليه/المركز الخبري الوطني:، إن “عدد الشركات […]

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