مصافي الوسط: مصفى كربلاء سيغطي 90% من احتياجات الاستهلاك المحلي

2022/09/25 | 16:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشغيل المصفى سيؤدي الى تقليل استيراد المشتقات النفطية.

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