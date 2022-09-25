2022/09/25 | 17:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ إقرار أول قانون للاستثمار سنة 2006، لم يتم إنشاء أي مصنع أو مشروع يوفر فرصا للعمل، في وقت ينمو فيه عدد سكان العراق بنحو مليون شخص سنويا، ويتوقع أن يصل العدد إلى 80 مليون نسمة بعد 20 عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واقع استثماري مترد في العراق رغم إقرار قانونه عام 2006.. تعرف على الأسباب) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واقع استثماري مترد في العراق رغم إقرار قانونه عام 2006.. تعرف على الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).