إيران تستدعي سفيري بريطانيا والنرويج بسبب

2022/09/25 | 17:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، استدعاء السفير البريطاني لدى طهران، حسب بيان بثته الوزارة في حسابها عبر انستغرام.

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