2022/09/25 | 17:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

لا ينوي الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي بالمخاطرة والمشاركة مع منتخب بلده أمام الدنمارك اليوم في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره الدنماركي مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من المجموعة السادسة.

ديشامب حذر من عدم المخاطرة باللاعب الفرنسي اليوم، كما أن عثمان ديمبلي نفسه لا يريد المجازفة وأن يشارك وهو ما زال لم يتأكد بعد من تعافيه.

إذاعة “RMC” الفرنسية، أكدت بأن مع الأخذ في الاعتبار تاريخ ديمبلي في الإصابات، فإن اللاعب الفرنسي لا يريد المجازفة بعد المشاكل التي يعاني منها في ربلة الساق، حيث أنه فقد 5 سنوات من حياته المهنية بسبب الإصابات، وعدم المشاركة بشكل مستمر.

اللاعب لا يريد المجازفة من أجل أن يكون جاهزًا مع برشلونة في المباريات القادمة، وكذلك أن يكون في حالة جيدة قبل كأس العالم، البطولة التي تفرض على اللاعبين توخي الحذر بشكل خاص هذا الموسم، لإقامتها في الشتاء لأول مرة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديمبلي يرفض المخاطرة مع فرنسا أمام الدنمارك) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديمبلي يرفض المخاطرة مع فرنسا أمام الدنمارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).