قاضٍ سابق: عقوبة الاعتداء على الصحفي تصل لـ 3 سنوات ويشرح الحماية القانونية

2022/09/25 | 17:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحماية القانونيه للصحفيين وفق القانون ٢١ لسنة ٢٠١١…نرى مايلي ……… ١..جاء في المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من آراء أو معلو مات صحفيه أو الاضرار به بسببها ..ومن يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف أثناء الواجب وفق الماده ٢٢٩ من قانون العقوبات تصل إلى الحبس ٣ سنوات […]

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