موهبة ليفربول: أتطلع دائمًا إلى محمد صلاح.. وأرقامه لا تصدق وتتحدث عن نفسها

2022/09/25 | 17:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بن دواك، موهبة نادي ليفربول الإنجليزي، ولاعب منتخب إسكتلندا تحت 21 عامًا، إنّه يتطلع دائماً إلى النجم المصري محمد صلاح للتعلم منه، مُعتبرًا أن أرقامه لا تصدق وتتحدث عن نفسها.

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