2022/09/25 | 17:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأحد 09/25/2022، للسفير الروسي ايلبروس...

ظهرت المقالة العامري للسفير الروسي: ضرورة إنهاء الأزمة وتشكيل حكومة خدمة وطنية أولاً على المسلة.

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