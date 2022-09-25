مستجدات الأزمة الاسياسية وتشكيل حكومة على لسان العامري

2022/09/25 | 17:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيزها على كافة الاصعدة.

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