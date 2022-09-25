2022/09/25 | 17:34 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر ورئيس السيادة يتفقان على زيارة وفد ثنائي إلى الحنانة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/25 | 17:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر ورئيس السيادة يتفقان على زيارة وفد ثنائي إلى الحنانة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر ورئيس السيادة يتفقان على زيارة وفد ثنائي إلى الحنانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).