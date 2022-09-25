تفاصيل تكشف لأول مرة.. عندما ذعُر الأمير هاري من طلب ميغان

2022/09/25 | 17:41 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الممثلة الأميركية ميغان ماركل هددت دوق سا**** الأمير هاري، بالانفصال عنه، إذا لم يؤكد علاقتهما علنا، وذلك قبل زواجهما الرسمي في 2018

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