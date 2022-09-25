مقتل ارهابي باشتباك مع قوة من الجيش في محيط بحيرة حمرين

2022/09/25 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل ارهابي خلال اشتباك مع قوة من الجيش في محيط بحيرة حمرين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "قوة من الجيش اشتبكت مع عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في المحيط الشرقي لبحيرة حمرين 85كم شمال شرق بعقوبة".

وأضاف ان "عملية الاشتباك أسفرت عن مقتل احد الارهابيين"، مبينا ان "قوات الجيش تجري عملية تمشيط واسعة لتعقب ارهابي اخر هرب بين التلال".

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