مع قرب حلول ذكرى تشرين.. ترجيحات بإعلان حالة الطوارئ

2022/09/25 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر امنية مطلعة، اليوم الاحد، عن امكانية اعلان حالة الانذار القصوى في بداية تشرين الاول المقبل بسبب دعوات التظاهر وسط العاصمة بغداد.

وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "القيادات الامنية في بغداد تتعامل بشكل جاد مع دعوات التظاهرات في بداية تشرين الاول المقبل والتي دعت اليها روابط وجهات متعددة وبدء فعليا هناك حراك على منصات التواصل الاجتماعي من اجل استقطاب المزيد من الاعداد".

وأضافت أن "الاجهزة الامنية مستعدة للتعامل مع تلك التظاهرات خاصة وانها تاتي وفق سقف الدستور والقانون لكنها في ذات الوقت مستعدة كل الظروف المناسب لمنع حصول اي خروقات من ناحية تامين الطرقات"، مؤكدا أن "الممارسات الامنية الاخيرة في العاصمة تاتي في اطار الاستعداد المبكر لاي مخاطر تمس أمن العاصمة والتدخل الفوري عن اي اشكاليات تحصل".

وأشار الى أن "اعلان حالة الانذار القصوى في بغداد امر تفرضه طبيعة الاوضاع قبل التظاهرات او خلالها لافته الى من حق الجميع التظاهر ولكن على ان لايرافقها اي تجاوزات او اخلال بالامن العام".

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