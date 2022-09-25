العامري يؤكد للسفير الروسي ضرورة إنهاء الازمة السياسية الحالية

2022/09/25 | 17:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استقبل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الأحد، السفير الروسي ايلبروس كوتراشيف ووكيل الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني لروسيا الإتحادية أليكسي فرولكين .وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، وتلقاه/المركز الخبري الوطني/، ان “اللقاء […]

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