وزير الخارجيَّة يرأس اجتماع مُنتدى الحضارات القديمة في نيويورك

2022/09/25 | 17:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ترأس وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الاحد، إجتماع مُنتدى الحضارات القديمة، على هامش اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة بدورتها الـ77 ، في مبنى الممثليّة الدائمة لجُمهُورية العراق في نيويورك، وبحضور ممثليّ الدول […]

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