2022/09/25 | 17:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WxWiYR5JLA4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المياحي: الايرانيون اخطأوا باستهداف مناطق في الاقليم من دون التنسيق) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المياحي: الايرانيون اخطأوا باستهداف مناطق في الاقليم من دون التنسيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).