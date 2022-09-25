تفجير عبوة ناسفة شمالي بغداد

2022/09/25 | 17:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بتفجير عبوة ناسفة "تحت السيطرة" في منطقة الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الجيش العراقي عثرت على عبوة ناسفة ضمن الشارع الرئيس في قضاء الطارمية شمالي العاصمة، وقامت بتفجيرها تحت السيطرة".وأشار إلى "عدم وقوع اصابات بشرية".

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