ضحية ومصابين اثنين بينهم ضابط رفيع في ديالى

2022/09/25 | 17:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بإصابة ضابط برتبة مقدم ركن في الجيش العراقي وإصابة منتسب ووقع آخر ضحية، خلال عملية أمنية في ديالى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مقدم ركن في الجيش العراقي أصيب مع منتسب فيما آخر ضحية خلال عملية تمشيط لمكان الضربة الجوية التي نفذت يوم امس في نارين بمحافظة ديالى".وبين، أنه "تم انسحاب القوة الارضية واستدعاء طيران القوة الجوية لتمشيط المنطقة من جديد".

ويوم أمس، أشارت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى "تمكن مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة من تزويد طيران القوة الجوية بمعلومات مؤكدة عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة نارين ضمن محافظة ديالى، اذ شرعت طائرات F_16 بتنفيذ ضربتين جويتين دقيقتين على هذا الوكر الذي بداخله عناصر من عصابات داعش الإرهابية ودمرته بالكامل".

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