2022/09/25 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العتبة العلوية: 6.4 ملايين زائر أحيوا ذكرى وفاة النبي (ص) في النجف الأشرف

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